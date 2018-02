ENTREVISTA-CPI quer 'colocar Petrobras no córner', diz Gabrielli A intenção da CPI é "colocar a Petrobras no córner", e a comissão pode atrapalhar a aprovação do marco regulatório do setor petrolífero pelo Senado e adiar novos leilões de áreas petrolíferas, incluindo do pré-sal, afirmou à Reuters o presidente da estatal, José Sergio Gabrielli.