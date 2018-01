Entrevista: Gerd Leonhard O alemão Gerd Leonhard é autor do livro The Future of Music, com David Kusek, e Music 2.0 (de 2005 e 2008, respectivamente), dois livros sobre os caminhos da música na era digital, conselheiro tecnológico de empresas, como Nokia e BBC, e mídia futurista (um dos mais importantes no mundo, segundo o Wall Street Journal). Ele conversou na semana passada, por telefone, com o Link. Como as gravadoras foram afetadas pela web? E como elas podem competir com a pirataria? Elas perderam seu grande negócio, que era vender cópias. Hoje, a internet é a loja, e uma loja gratuita. Ao contrário do que dizem, o que vemos na rede não é pirataria. Apenas é pirataria porque não é legal. O rádio já foi ilegal. Exatamente como no rádio, a lei precisa ser modificada. Senão toda criança será uma criminosa porque todos gostam de música. Para começar, a indústria deveria concordar em divivir uma porcentagem da sua receita com provedores, empresas de internet, de telecomunicações, de celulares, etc. Oferecer a música junto de outros produtos e serviços. Esse é um modelo muito poderoso, que vem sendo testado em todo o mundo, como por exemplo, o Google na China e os celulares no Brasil. Como as pessoas vão se relacionar com a música no futuro? Todas as músicas no futuro estarão na rede a um clique de distância. Não vai precisar ser baixada. Assim como acontece com o rádio e a televisão a cabo, a música precisa ser licenciada a um preço justo na internet. Não há outra maneira de fazer este negócio funcionar direito.