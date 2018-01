ENTREVISTA-IBM espera mais crescimento em países emergentes A IBM espera que as vendas em países em desenvolvimento, como Brasil, Rússia, Índia e China, continuem a crescer em um nível saudável pelo menos nos próximos seis meses, disse o CEO da companhia, Mark Loughridge. A maior empresa de serviços de tecnologia do mundo viu as vendas nesses países e em outros mercados emergentes se elevarem muito mais rapidamente do que nos Estados Unidos, na Europa Ocidental e em outras economias desenvolvidas nos últimos anos. Loughridge disse em uma entrevista na quinta-feira esperar que a tendência continue, uma vez que governos, agências estatais e grandes corporações contratam a IBM para ajudar em projetos de modernização em áreas como telecomunicações, serviços bancários e sistemas de transporte. "Se nós olharmos à frente, nós as luzes mais fortes chegando até a seis meses no futuro. Nós vemos oportunidades muito fortes aqui", afirmou. "Há grandes oportunidades para o desenvolvimento desses projetos de infra-estrutura." Para o terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro, a IBM relatou um aumento de 51 por cento das vendas para a Rússia, 28 por cento para o Brasil e 24 por cento para a Índia. As vendas globais subiram 13 por cento em países emergentes durante o período. Como comparação, os Estados Unidos apresentaram um crescimento de apenas 1 por cento, a Europa, o Oriente Médio e a África, de 10 por cento, e a Ásia, 6 por cento. Loughridge disse que a receita cresceu apenas 3 por cento durante o trimestre na China. Mas ele atribuiu o fraco desempenho aos Jogos Olímpicos de Pequim, dizendo que os negócios em geral caíram na China porque o país estava ligado na Olimpíada. "China... estava muito forte no início do trimestre. Houve uma pausa nos Jogos Olímpicos. Nós esperamos que volte no quarto trimestre", disse.