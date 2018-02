ENTREVISTA-Mark Webber vai conversar com equipe após polêmica

Horner afirmou à Reuters que vai se sentar com o piloto australiano esta semana para discutir algumas das declarações feitas por Webber em Silverstone antes e depois de ganhar a corrida do domingo.

Mas ele também deixou claro que certo grau de harmonia foi restaurado num churrasco promovido após a corrida na casa de Horner, em que Webber juntou-se ao seu colega de equipe alemão Sebastian Vettel num palco para cantarem "American Pie" juntos.

"Acho que os comentários feitos por Mark depois da corrida ganharam destaque demais", disse Horner. "O mais importante, porém, é que a equipe teve sua 11a vitória no fim de semana, fruto do trabalho duro da equipe inteira."

A vitória de Webber em Silverstone, sua terceira da temporada e a quinta de sua carreira, perdeu destaque devido a um furor em torno de favoritismo provocado no sábado, quando a Red Bull tirou uma asa dianteira de design novo de seu carro e a entregou a Vettel para a classificação.

O alemão de 23 anos, que estava à frente de seu colega de equipe no campeonato, ficou com a pole position, enquanto Webber, que se mostrou furioso em uma coletiva de imprensa posterior depois de qualificar-se com a asa de estilo antigo, juntou-se a ele na primeira fileira.

Na corrida, o piloto australiano virou o jogo, começando na dianteira, enquanto Vettel tocou o carro de Lewis Hamilton, da McLaren, e sofreu um pneu furado, graças ao qual ficou em sétimo lugar, com dificuldade.

Ao receber a bandeira quadriculada, Webber disse em tom sarcástico que sua vitória "não é ruim para um segundo piloto" e disse a jornalistas que nunca teria assinado um contrato novo para 2011 se soubesse que Vettel iria receber tratamento preferencial.

"Estou mais chateado com os pontos que perdemos em função do contato azarado de Sebastian e Lewis que com qualquer outra coisa que aconteceu no fim de semana", disse Horner, cuja equipe está 29 pontos atrás da McLaren, após 10 das 19 corridas.

"Vamos nos sentar esta semana e discutir a situação. Quero conversar com Mark sobre algumas declarações dadas após a corrida. É importante tratarmos disso."

Horner disse que é natural que a rivalidade entre dois pilotos altamente competitivos, que colidiram na Turquia em maio quando estavam na primeira e segunda posições, esquente de vez em quando, e que a Red Bull aceita isso.