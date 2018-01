ENTREVISTA-RIM começará a produzir BlackBerry no Brasil A fabricante do celular inteligente BlackBerry, Research in Motion (RIM), fechou acordo com a Flextronics para iniciar no Brasil sua primeira produção de aparelhos na América Latina fora do México, de olho em um crescente mercado de substituição de telefones móveis antigos por modelos mais novos equipados com recursos cada vez mais próximos aos de computadores.