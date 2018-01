ENTREVISTA-VIVO negocia ICMS menor para elevar receita com dados

Nesse sentido, a operadora está negociando com os governos estaduais uma redução da alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e Serviços (ICMS), disse à Reuters o presidente da Vivo, Roberto Lima.

"Se reduzir o imposto, vai baratear o serviço e estimular o consumo. A queda da alíquota seria compensada com o aumento dos volumes de operações", afirmou o executivo, ao sair de congresso entre empresários e parlamentares.

De acordo com Lima, em alguns Estados o imposto sobre operações com dados chega a 33 por cento. Ele não disse que percentual está pleiteando de queda, mas adiantou que já há conversações adiantadas a respeito com alguns governos, como o paulista.

"Estamos conversando sobre um imposto menor para planos populares de banda larga, com custo de 30 reais por mês. Isso nos interessa muito", afirmou.

Essa é uma das apostas da companhia para elevar a fatia do serviço de dados no faturamento total. Hoje esse percentual é de 12 por cento.

Elevar a receita com dados seria a saída para compensar os efeitos do aumento da competição no serviço de telefonia móvel que está pesando mais fortemente sobre a Vivo, com a entrada da Oi no mercado paulista.

A companhia já chegou a deter 50 por cento do mercado brasileiro. De acordo com Lima, a fatia de mercado da Vivo hoje é de 29,7 por cento.

Pelos dados mais recentes da Anatel, referentes a março, a Oi registrou crescimento --de 13,5 para 13,8 por cento do mercado em relação a fevereiro-- enquanto as três primeiras colocadas no ranking --Vivo, TIM e Claro-- perderam espaço. No caso da Vivo, essa participação recuou de 27,32 para 27,28 por cento.

Além disso, como o grande crescimento dos últimos anos se concentrou nas classes de menor renda (C,D e E), a receita média por cliente caiu.

A competição no setor foi intensificada em março, com o início da portabilidade, que permite aos clientes trocar de operadora mantendo o mesmo número de telefone.

Para Lima, nos segmentos de clientes do serviço pós-pago e do mercado corporativo, o saldo líquido da portabilidade tem sido positivo para a companhia. Nos demais setores, disse, ainda não é possível fazer uma análise porque a contabilização de um novo cliente é imediata pelas operadoras, enquanto a perda só é registrada 3 meses depois.

CAMPANHA

Para Lima, os resultados da campanha de vendas para o Dia das Mães, segundo melhor período do ano para as operadoras só atrás do Natal, podem ser a demonstração de que o mercado de telefonia está se reaquecendo, depois de uma desaceleração dos últimos meses provocada pela crise global.

"Por enquanto, estamos crescendo em ritmo menor do que o ano passado", ressalvou.

A campanha para a data embute planos promocionais em que clientes recebem créditos de até dez vezes mais o valor em créditos que comprou.