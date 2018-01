Envelhecimento prejudica o senso de humor, diz estudo

Um novo estudo psicológico da Washington University aparentemente mostra que as pessoas mais idosas têm dificuldade em entender piadas, por conta de um declínio da memória e da capacidade de raciocínio, provocado pela idade. A pesquisa sugere que, como os idosos podem ter maior dificuldade em flexibilidade mental, raciocínio abstrato e memória de curto prazo, eles também têm maior dificuldade em compreender o humor. Os pesquisadores testaram cerca de 40 adultos com mais de 65 anos e 40 estudantes universitários, com exercícios nos quais os voluntários deveriam completar piadas ou relatos ficcionais. Os participantes também tinham de escolher a melhor conclusão para uma piada verbal e o quadrinho final de uma tira de humor. De acordo com os resultados, descritos no Journal of the International Neuropsychological Society, os jovens se saíram 6% melhor nas piadas verbais, e 14% melhor nas tiras, do que os mais velhos. O trabalho foi conduzido por Brian Carpenter e Wingyun Mak. Mas, afinal, quem decide o que é engraçado? Citando estudos anteriores, os autores escrevem que a pesquisa sobre o humor "baseia-se na noção filosófica de que o humor surge de um senso de incongruidade, um conflito entre o esperado e o realizado". "A compreensão bem-sucedida do humor ocorre com a resolução de algo aparentemente incongruente com uma explicação lógica, mas não óbvia". "Este não foi um estudo para descobrir o que as pessoas acham que é engraçado. Foi um estudo para ver se elas percebem o que deveria ser engraçado", diz Carpenter. "Há mecanismos básicos para compreender o que está acontecendo no contexto de uma piada. Adultos mais velhos, porque podem ter falhas em algumas dessas áreas cognitivas, podem ter maior dificuldade em entender o espírito da piada".