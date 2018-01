Enviar convite é fácil Então você vai fazer um jantar para comemorar seu aniversário na sexta-feira? Que tal anotar em seu calendário online e convidar automaticamente todos os seus amigos? Isso é possível assim que você registra qualquer novo evento no serviço. No Google e no Yahoo, basta listar os e-mails que deverão ter acesso àquela informação e uma mensagem automática será então enviada com data, horário, endereço e descrição do evento. Já no Remember the Milk (RTM) é preciso primeiro cadastrar um contato, pelo e-mail ou com sua identidade no serviço. Infelizmente pelo RTM só é possível compartilhar uma tarefa com quem também já for usuário do calendário. Outra função útil oferecida tanto pelo serviço do Google quanto pelo do Yahoo é a possibilidade de confirmação da presença dos convidados no próprio e-mail convite. Acionando um link incluído na mensagem, seus amigos podem tanto avisá-lo sobre a intenção de comparecer ou não àquela atividade como inclui-la automaticamente em seus próprios calendários online. Apesar de o RTM não oferecer essa opção, ao ser integrado ao Google ou ao Outlook, programa de e-mail que também tem função de calendário, é possível contornar essa limitação.