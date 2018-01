Enviar torpedos no Brasil é caro e recurso é pouco usado

Todo mês, cerca de 600 milhões de torpedos são enviados via celular no País. Apesar do número aparentemente alto, o Brasil é o país onde menos utiliza esse tipo de comunicação dentre dez mercados latino-americanos. É também onde o serviço é mais caro. Custa, em média, US$ 0,18 (quase R$ 0,36) por mensagem, seis vezes mais do que o cobrado na Argentina, por exemplo. Os dados são de um levantamento realizado pela Claro. A operadora, que vinha cobrando R$ 0,36 por mensagem, resolveu baixar em 20% o custo do torpedo, para R$ 0,30. Apesar da diferença porcentual, em dólares o serviço sai a US$ 0,15 e deixa o País na mesma colocação no grupo de nações latino-americanas. Para efeito de comparação, uma mensagem sai a R$ 0,08 no Peru e a US$ 0,06 na Colômbia. As operadoras faturam perto de R$ 2,4 bilhões por ano com o envio de torpedos. O diretor da consultoria Teleco, Eduardo Tude, explica que a média de envios de torpedo no País é de seis mensagens por aparelho celular. Em mercados mais maduros, essa taxa chega a 70. Um dos limitadores é justamente o preço alto, diz o consultor. Um bom exemplo disso ocorreu na campanha que vai eleger as sete maravilhas do mundo. Como a participação andava fraca por causa das tarifas, os organizadores conseguiram que as operadoras de telefonia abrissem mão do custo das mensagens para estimular o voto. Popularização O diretor de serviços de valor agregado e roaming da Claro, Marco Quatorze, acredita que a redução da tarifa elevará a quantidade de mensagens enviadas. A empresa estima que o movimento de torpedos deverá crescer 25%. A operadora admite fazer novas reduções, desde que dentro de um "ponto de equilíbrio". O simples envio de mensagens trazia para a Claro um faturamento estimado em R$ 200 milhões ao ano, com base no preço médio de R$ 0,36. O executivo ressalta que as tarifas para o serviço, que era inicialmente gratuito, ficaram praticamente no mesmo patamar nos últimos anos. De forma geral, o público que mais utiliza o sistema é formado pelos jovens, diz o executivo. Pesquisas com clientes mostram que o usuário considera que mandar um torpedo pesa menos no bolso do que telefonar. Um outro levantamento revela que os usuários preferem não perder tempo com saudações e perguntas genéricas no telefonema do tipo "Como estão as coisas?", tomando tempo na ligação e iniciando conversas em hora inadequada. "Os motivos principais para o uso dos torpedos são o preço, a objetividade e a praticidade", diz Quatorze.