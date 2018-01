Envie e receba e-mails de outras contas em sua página do Gmail Já pensou em agregar todas as suas contas de e-mail na caixa de entrada do Gmail? Isso é possível, mas requer um pouco de paciência e atenção. A ferramenta é interessante para quem tem e-mails diferentes e não quer entrar em vários webmails por dia. Mesmo concentrando o recebimento de mensagens de e-mails diversos, o Gmail permite que você escolha, ao enviar uma mensagem, qual será o endereço eletrônico visto como remetente. Para cadastrar endereços para serem usados como remetente, preencha o campo Enviar e-mail como, na seção de Contas, na área Configuração, e siga as instruções. Por segurança, uma mensagem é enviada ao e-mail fornecido para a confirmação da escolha. Para receber e-mails de outras contas no Gmail, há um limite de cinco endereços. Em certos casos, é preciso contatar o servidor do e-mail para obter os dados para o cadastro.F.P.