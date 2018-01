Envio de SMS aumenta 30% na virada do ano em relação a 2007

A Acision, empresa de serviços de mensagens e cobrança, anunciou nesta quarta-feira, 9, que o tráfego global de SMS durante o período de ano-novo 2007/2008 aumentou em 30%, comparado com o mesmo período do ano passado. No mundo todo, os usuários de telefone celular enviaram 43 bilhões de mensagens de texto desejando feliz ano-novo a seus entes queridos. Em Portugal, o tráfego de SMS quase triplicou durante todo o período das festas, quando comparado ao ano anterior, e a operadora holandesa KPN disse que seu tráfego de mensagens duplicou na véspera de ano-novo. No entanto, os números mais expressivos do crescimento vieram dos mercados em desenvolvimento. Na Índia, 220 milhões de assinantes móveis enviaram mais de um bilhão de mensagens de texto, um aumento de 300% com relação ao tráfego diário normal. As Filipinas mantiveram o título de capital mundial das mensagens de texto - atingindo a notável marca de 1,39 bilhão de mensagens de texto enviadas, tendo uma base de clientes de apenas 50 milhões. Steven van Zanen, presidente da área de Messaging da Acision, disse que "as mensagens representam uma parte significativa da receita das operadoras. Eventos como a véspera de ano-novo demonstram como é importante que as operadoras assegurem a confiança e a velocidade dos serviços. Uma das nossas operadoras cliente trabalhou com picos de 19.000 mensagens enviadas por segundo sem congestionamentos ou atrasos. A previsão dos números do ano-novo é sempre esperada, e os recordes de tráfego deste ano novamente não desapontaram."