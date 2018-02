Envolvidos em atropelamento de Rafael vão depor de novo A delegada Barbara Lomba, titular do 15º Distrito Policial, da Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, pediu que os envolvidos e as testemunhas do atropelamento de Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães e do saxofonista Raul Mascarenhas, deponham novamente. Rafael morreu ao ser atropelado por um Siena preto na madrugada de ontem, quando andava de skate com dois amigos dentro do Túnel Zuzu Angel, que liga São Conrado à Gávea.