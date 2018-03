Envolvidos em resgate de preso invadem casa em SP A quadrilha envolvida no resgate de um preso do Hospital Municipal Doutor Alexandre Zaio, na tarde de hoje, invadiu uma casa no bairro Vila Taquari, zona leste de São Paulo. O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) não soube informar se há reféns. Cerca de dez criminosos estariam na residência. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi para o local para negociar a rendição do grupo.