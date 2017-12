Envolvidos na morte de Santiago são 'mimados', diz Paes Em discurso nesta terça-feira, 11, durante evento em Realengo, na zona oeste do Rio, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), chamou de "filhinhos de papai mimados" os rapazes envolvidos na explosão do rojão que matou o cinegrafista Santiago Andrade.