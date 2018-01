Epson produzirá impressoras fiscais térmicas no Brasil A Epson investiu R$ 15 milhões no Brasil para produzir impressoras fiscais baseadas na tecnologia de papel térmico em seu parque fabril em Barueri, no interior de São Paulo. Os equipamentos são voltados ao varejo de pequeno e médio porte e, mais rápidas do que as matriciais, reduzem o tempo de fila nos caixas. Além disso, não geram segunda via da impressão - um chip de memória armazena as informações -, proporcionando economia de papel e maior facilidade para arquivamento das informações fiscais. ?Foram anos de pesquisa e testes no Canadá, Japão, Argentina e Brasil antes que anunciássemos o ECF-IF TM-T81FBII. Uma máquina voltada para o mercado de entrada, mas com características e desempenho de um equipamento premium, graças à solução tecnológica e nacionalização da produção?, destaca Odivaldo Moreno, presidente da Epson do Brasil. Além de todas as vantagens das impressoras fiscais térmicas, que vão desde agilidade no atendimento à economia de papel, a TM-T81FBII traz guilhotina, imprime logotipos, código de barras, possui memória fiscal (MFD) de 128 MB e velocidade de impressão de 100 mm/segundos. O equipamento terá preço médio de R$ 2600 no mercado brasileiro.