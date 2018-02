Equador pede US$ 250 mi de indenização à Odebrecht

No processo, apresentado perante um centro de arbitragem da Câmara de Comércio de Ambato, cerca de 120 quilômetros ao sul de Quito, o Equador pede "ressarcimento de perdas e danos" à empresa brasileira, a quem acusa de ter construído uma represa com falhas técnicas.

A ação contra a Odebrecht seria a primeira contra uma empresa estrangeira no Equador e a primeira nesse montante.

"O processo foi apresentado no centro de arbitragem em Ambato contra a Odebrecht... Acredito que vamos ganhar esse processo", disse Jorge Glas, presidente do Fundo de Solidariedade, uma entidade estatal dedicada ao controle dos setores elétrico e de telecomunicações.

A Odebrecht contesta as acusações do governo equatoriano, o que levou o presidente Rafael Correa a expulsar a construtora do país, medida que gerou tensões nas relações entre Brasília e Quito.

(Por Alexandra Valencia)