Equilíbrio entre os diversos componentes faz um bom PC Um bom computador não é feito apenas de um processador poderoso. É fundamental o equilíbrio entre processador, memória RAM, disco rígido, placa de vídeo e até a placa-mãe. Um PC com um processador poderoso – que normalmente custa bem caro – e pouca memória RAM é o mesmo que uma Ferrari com rodas de baixa qualidade. A máquina tem enorme potencial, mas não anda. Na hora de comprar um computador, você precisa ter clareza do uso que ele terá. Um PC adequado para navegar na internet e escrever textos não dá conta do recado de jogos e edição de vídeo. Quanto mais específica sua necessidade, mais caro será o equipamento. USO BÁSICO Para um um PC ou notebook basicão, com Windows Vista Home Basic instalado, um processador mais simples, como o Celeron e o Sempron, e 2 GB de memória RAM são suficientes. A placa de vídeo integrada ao sistema – de desempenho modesto – dá e sobra para assistir a filmes em DVD, navegar pela web, acessar o YouTube e ver fotos da sua câmera digital. INTERMEDIÁRIO Já processadores de dois núcleos, como o Core2Duo e o Athlon X2, são mais indicados para quem quer converter vídeos e editar fotos. MÁQUINA PARA GAMES Se você está interessado em rodar jogos de última geração, vai precisar gastar bem mais. Os games são o tipo de programa que mais consome recursos de sistema. Exigem um processador parrudo, de três ou quatro núcleos, como o Core2Quad ou o Phenom X3 ou X4. Jogos também precisam de pelo menos 3 GB de memória RAM, mas uma placa de vídeo integrada, que vem embutida na placa-mãe, não agüenta rodar nada complexo. Nesse caso, será necessário uma placa mais avançada, como uma Radeon 4850 ou GeForce GTX 260. Alguns fabricantes de PC permitem que se troque a placa de vídeo sem afetar a garantia do produto. Informe-se antes de comprar e aproveite ao máximo seu novo PC. J.A. NÚCLEO – É o cérebro do processador. Quanto mais núcleos, mais atividades simultâneas a máquina poderá realizar GPU – É o mesmo que placa de vídeo, um cérebro dedicado a desenhar gráficos PLACA-MÃE – Base sobre a qual os componentes do PC são interconectados