Equipe Caterham irá correr no GP de Abu Dhabi de Fórmula 1

O site de crowdfunding (financiamento colaborativo) www.crowdcube.com mostrou que a escuderia, que ficou de fora das duas últimas provas, conseguiu 1,87 milhão de dólares, faltando nove horas para o final do prazo.

O administrador Finbarr O'Connell, representante da empresa de financiamento Smith & Williamson, afirmou que o time irá mesmo assim.

“Agora partimos para Abu Dhabi prontos para mostrar que somos um grupo de pessoas trabalhadoras e positivas, e esperamos garantir o futuro da equipe”, declarou ele em um comunicado.

“Durante os últimos dias o interesse de muitos compradores em potencial aumentou imensamente, e correndo em Abu Dhabi a equipe irá se apresentar como uma equipe viva e funcional que merece continuar em 2015 e além”.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os carros da escuderia estavam sendo colocados nos contêineres de transporte nesta sexta-feira, e o voo deve seguir para o circuito de Yas Marina neste final de semana.

O'Connell disse à Reuters que três compradores “seriamente interessados” com conexões na F1 se manifestaram.

As conversas com os pilotos, contou, alguns com experiência na modalidade e outros ainda precisando de uma superlicença, também estão em fase avançada.

A Caterham, que em cinco temporadas ainda não obteve um só ponto, sofreu uma intervenção no mês passado depois de ficar atolada em dívidas.