Equipe da BBC flagra tubarão faminto; assista

A equipe de produção do programa de televisão da BBC, Animal Park - Wild on the West Coast, filmado na costa da Califórnia, registrou um flagrante de um tubarão branco faminto devorando a presa, uma foca. Apesar de ter animais selvagens como parte de seu cotidiano, a equipe ficou supresa com as imagens. O animal, muito voraz, submergia e voltava à superfície dando dentadas na foca. O tubarão branco tem em média 4 metros de comprimento. O apresentador de Animal Park, Ben Fogle, disse que este foi o espetáculo mais impressionante que ele já viu. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.