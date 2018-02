Equipe da Unesp cria jogo educativo 'verde' Half na Floresta é o nome do jogo educativo ecofriendly criado por uma equipe coordenada pelo professor Élson Longo, do Instituto de Química de Unesp, em Araraquara. Na primeira fase do jogo eletrônico, o personagem Half deve ajudar a libertar animais em extinção que foram capturados ilegalmente (araras, macacos, etc). O jogador deve ficar sempre atento para escapar das investidas dos animais perigosos da floresta. Na segunda fase, os objetivos de Half giram em torno do desmatamento descontrolado. O personagem, que deve plantar árvores, encontra como obstáculo lenhadores no caminho. O jogo está disponível gratuitamente no site ludoeducajogos.com.br.