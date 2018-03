Equipe econômica resiste a liberar recursos a municípios Apesar das pressões que têm chegado ao governo para ajudar os municípios a superar os protestos contra reajustes de preços nas tarifas do transporte público, há uma resistência na equipe econômica para que haja mais liberação de recursos. A avaliação do governo é de que a desoneração da folha de pagamentos das empresas de transporte público e a retirada do PIS e da Cofins já foram medidas importantes para aliviar os custos do setor.