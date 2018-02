Equipe Marussia se diz chocada e indignada com reportagens sobre Bianchi A equipe Marussia expressou choque e indignação com reportagens da mídia dizendo que o piloto francês Jules Bianchi teria sido aconselhado pela escuderia de Fórmula 1 a acelerar e teria ignorado bandeiras amarelas antes de bater e sofrer graves lesões na cabeça no Grande Prêmio do Japão.