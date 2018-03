Equipes de resgate veem poucas esperanças para mineiros presos em Honduras

Membros das equipes afirmaram que sentiram odores de podridão vindo da mina durante uma operação realizada na sexta-feira para resgatar três dos 11 trabalhadores presos no deslizamento ocorrido na mina em San Juan Arriba, na quarta-feira.

Não há sinais de vida dos oito trabalhadores ainda desaparecidos e a localização deles na mina, um labirinto de túneis verticais e horizontais, é desconhecido.

"Mais de 60 horas se passaram e é difícil pensar que estejam ainda vivos", disse o porta-voz dos socorristas, Oscar Triminio, à Reuters.

As operações de salvamento foram suspensas desde a noite de sexta-feira por causa do risco de novos deslizamentos dentro da mina, disse Trimonio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Há cheiro forte de substâncias em decomposição, mas não podemos dizer se isso poderia estar sendo exalado pelos corpos", disse Triminio.

A mina está em uma região montanhosa no sul do Honduras onde uma vasta rede de túneis compõem mais de 50 minas. A extração de ouro em pequena escala tem sido retomada na região nos últimos anos por causa dos preços mais altos do metal.