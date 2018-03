Equipes encontram 4ª vítima de acidente em NY As embarcações da polícia de Nova York e mergulhadores comunicaram hoje ter encontrado mais um corpo, o quarto, ao retomarem as buscas por vítimas do acidente entre um avião de pequeno porte e um helicóptero, que colidiram ontem sobre o Rio Hudson. Um pedaço do helicóptero também foi recuperado.