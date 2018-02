Era pós-Assad teria fim de laços da Síria com o Irã O colapso do regime Assad na Síria, há 40 anos no poder, mudaria radicalmente a política do Oriente Médio, reduzindo a influência do Irã e de seu representante islâmico Hezbollah no Líbano, disse o principal líder da oposição síria no exílio.