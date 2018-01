Era uma vez um livro que virou blog que virou filme Para combater o tédio, Julie Powell, uma americana jovem que gostava de cozinhar, resolveu preparar em casa todas as receitas do tratado culinário Mastering the Art of French Cooking, de Julia Child, a mais famosa cozinheira dos Estados Unidos. A obra tem 524 receitas e Julie decidiu que faria todas elas no período de um ano e relataria a experiência num blog (http://www.juliepowell.blogspot.com/). Cozinhou e postou todos os dias, comentando as receitas e contando sobre sua vida. Algumas vezes penou – achou certos pratos complicados e produtos caros para seu bolso. No fim, happy end. Seu blog foi um sucesso, virou um livro best seller que acabou dando origem ao filme Julie & Julia, de Nora Ephron, com Meryl Streep no papel de Julia Child e Amy Adams, no de Julie. A estreia no Brasil está prevista para o começo de novembro. Veja também: No script de 'Julie & Julia' 'Vitor & Helô' | Prato Fundo 'Edu & Beth & Carlos & Carole & Gabriela' | Da cachaça pro vinho 'Rogério & Wilma' | Amuse Bouche Meryl incorpora estilo desajeitado de Julia A grande cozinheira Por aqui não temos uma Julia Child. Mesmo assim, o Paladar resolveu repetir a experiência. Selecionamos três livros brasileiros de receitas e desafiamos três blogueiros (por coincidência, todos homens, e infelizmente nenhum chamado Júlio, para a brincadeira ficar mais completa). Além de cozinhar, eles teriam de comentar as receitas e fotografar os pratos. Trabalho concluído, fomos saber a opinião dos autores dos livros – no caso de Julia, essa parte não está no filme, mas na vida real. Pouco antes de morrer, em 2004, Julia leu o blog de Julie e não gostou: "Como ela pode dizer que essa receita não funciona? Levamos anos testando!" Nossos autores também não concordaram com todos os questionamentos dos blogueiros, como você nos links desta matéria.