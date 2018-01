Ericsson compra fabricante de VoIP por US$ 1,9 bi A sueca Ericsson anunciou a aquisição da Redback Networks, fabricante de equipamentos convergentes e que exploram a tecnologia VoIP, numa transação avaliada em US$ 1,9 bilhão. Com isso, a empresa quer expandir a sua atuação no crescente mercado de comunicações por IP. Fundada em 1996, em San Jose (Califórnia), no coração do Vale do Silício, A Redback atende mais de 700 operadoras de telefonia em 80 países, com cerca de 800 funcionários no mundo inteiro, entre os quais 500 engenheiros de pesquisa e desenvolvimento. Quinze das vinte maiores operadoras do mundo utilizam tecnologia da Redback, que inclui roteadores banda larga para a gestão de serviços IP de dados, voz e vídeo. As vendas da empresa cresceram 33% em 2005 e 87% nos três primeiros trimestres de 2006, alcançando US$ 197 milhões. "A combinação das duas empresas cria valor para clientes e acionistas e abre uma série de possibilidades interessantes para os funcionários. A velocidade de desenvolvimento de tecnologias IP está aumentando com a migração das operadoras para redes IP de convergência, nas quais a qualidade de serviços depende cada vez mais de roteadores inteligentes de alta capacidade?, afirmou Carl-Henric Svanberg, Presidente e CEO da Ericsson. O crescimento contínuo e rápido de redes de banda larga móveis e fixas incentivou a criação de novos serviços IP, como VoIP, IPTV e vídeo sob demanda. Esses aplicativos precisam de um serviço de altíssima qualidade e as redes banda larga existentes não oferecem a largura de banda e as ferramentas de gestão que garantem serviços confiáveis. "A combinação do roteamento inteligente da Redback e o nosso sistema IMS (IP Multimedia Subsystem), transporte ótico e acesso banda larga coloca a Ericsson numa posição privilegiada com soluções IP completas para operadoras fixas e móveis?, comentou Svanberg.