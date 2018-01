Ericsson e Intel fecham acordo para melhorar celular com PC O fabricante de equipamentos de telecomunicações sueco Ericsson anunciou nesta sexta-feira, 1º, a assinatura de um acordo com a americana Intel, líder mundial na produção de microprocessadores, para desenvolver serviços e aplicações para telefones celulares com PC. O objetivo deste projeto conjunto é tornar os serviços de banda larga e multimídia mais fáceis de usar por clientes e as empresas, afirmou a companhia sueca em comunicado. Estas soluções integradas de computador e celular estarão baseadas em Hspa, a plataforma de banda larga da Ericsson para celulares, e em IMS, para a convergência com a tecnologia da Intel. A Ericsson fornece soluções no setor das telecomunicações em 140 países.