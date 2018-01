Ericsson fecha acordo para operar rede fixa da Telemar

A Ericsson conquistou uma encomenda para operar a rede fixa da Telemar e vai incorporar 700 funcionários da operadora, informou a companhia sueca na quarta-feira, durante a feira CommunicAsia. Jan Wareby, presidente da unidade multimídia da Ericsson, disse que a parceria tem o objetivo de aumentar sua participação global no mercado de telefones celulares que, segundo ele, tem registrado "crescimento contínuo". "Nós vamos realizar as operações de campo da rede deles e incorporar cerca 700 funcionários", disse Hans Vestberg, chefe de serviços de negócios da Ericsson, em uma conferência na feira de negócios CommunicAsia em Cingapura. Neste ano as operadoras de telefonia vão realizar cerca de US$ 55 bilhões a US$ 60 bilhões em negócios com vendedores como Ericsson, Nokia Siemens Networks e Alcatel-Lucent, disse Vestberg à Reuters em uma entrevista. Ele repetiu a previsão da Ericsson de que os serviços da companhia disponíveis no mercado vão crescer em um bom ritmo neste ano e que é previsto no mercado em torno de 10%, com o crescimento da Ericsson superando o do mercado.