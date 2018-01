Ericsson ganha contrato junto à Telefônica no Brasil A fabricante de equipamentos de telecomunicações Ericsson informou nesta segunda-feira que conquistou um contrato de manutenção da rede de fibras ópticas no Brasil junto à espanhola Telefônica . "Em um acordo de três anos, a Ericsson vai supervisionar e prestar manutenção preventiva e corretiva na rede de fibras ópticas da Telefônica no estado de São Paulo", disse a companhia sueca em um comunicado. A empresa sueca afirmou que o contrato vai permitir que a Telefônica reduza despesas operacionais e mantenha o foco no seu negócio principal. Os termos financeiros do negócio, entretanto, não foram revelados.