Ericsson prevê que assinaturas de planos para smartphones devem dobrar até 2020 As assinaturas de planos de telefonia para smartphones em todo o mundo vão mais do que dobrar até 2020 e ajudar a impulsionar um esperado aumento de oito vezes no tráfego de dados móveis, previu a fabricante sueca de equipamentos de rede Ericsson nesta terça-feira.