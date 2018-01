Ericsson proverá equipamentos 3G para a japonesa eMobile A fabricante de equipamentos de telecomunicações Ericsson fornecerá à operadora japonesa eMobile dispositivos para redes celulares de terceira geração (3G), que estarão operacionais em março de 2007, informou hoje a companhia sueca em um comunicado. A Ericsson não informou o valor do contrato, mas afirmou que era um dos maiores de sua história. Analistas suecos consultados pela agência "TT" estimam que o acordo pode superar 1 bilhão de euros. "Agora somos o principal fornecedor de redes 3G no Japão, Estados Unidos e Canadá, o que nos dá grandes possibilidades em nossa política de desenvolvimento", disse em videoconferência o presidente da Ericsson, Carl-Henric Svanberg. A eMobile ganhou uma das três licenças de 3G aprovadas pelo governo japonês no ano passado.