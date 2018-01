Erosão é tema de publicação da Codasp A Companhia de Desenvolvimento Agrícola do Estado São Paulo (Codasp) está lançando a Coleção Soluções, que apresenta, de forma didática, conhecimentos e experiências em conservação de solo e água. O primeiro volume analisa causas e conseqüências da erosão rural, responsável pelo assoreamento da maioria das bacias hidrográficas do Estado. O trabalho foi elaborado pelo engenheiro agrônomo José Carlos Zoccal. Exemplares podem ser solicitados gratuitamente no site.