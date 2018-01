Erro humano faz site de buscas da Google ter problema

O site de buscas Google deixou de funcionar neste sábado, 31, por aproximadamente uma hora devido a um erro humano. Entre 12h30 e 13h25, quem usou a ferramenta se deparava com um aviso: que cada resultado poderia "danificar o seu computador", segundo explicou a vice-presidente de Produtos e Buscas da empresa, Marissa Mayer, no blog da companhia. "Claramente, isso era um erro, e lamentamos muito aos danos que nossos usuários podem ter sofrido", afirmou Mayer, atribuindo o problema a "simplesmente, um erro humano". A mensagem, em condições normais, aparece entre os resultados da busca como um site da internet que instala softwares maliciosos. "Recebemos atualizações periódicas da lista (de sites maliciosos) e hoje recebemos uma", embora com um erro que fazia todos os endereços que tivessem o símbolo "barra" (/) - ou seja, praticamente todos - aparecessem como maliciosas, explicou. Os técnicos da Google descobriram o problema e solucionaram o Mair rápido possível, segundo Mayer, que afirmou que para qualquer usuário o problema não durou mais que 40 minutos. "Investigaremos cuidadosamente este incidente e estabeleceremos mais mecanismos de verificação para impedir que se repita", acrescentou. O Google é o site de buscas mais popular da internet e diariamente recebe centenas de milhares de acessos. Quatro em cada cinco buscas feitas na web são feitas através da ferramenta, o que a transforma em um mecanismo essencial na economia mundial.