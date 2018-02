ES descarta casos de gripe suína e monitora 3 pessoas A Secretaria da Saúde do Espírito Santo informou que neste momento não há qualquer caso suspeito da gripe suína (influenza A H1N1) no Estado. Os resultados dos exames laboratoriais, liberados pela Fiocruz, deram negativo para o homem de 32 anos, morador de Vila Velha, que estava com alta do isolamento domiciliar desde sexta-feira.