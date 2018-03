ES: Universitária é presa ao ajudar quadrilha

Além da universitária, que integrou o quadro de funcionários da Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus) até o dia 23 de abril, também foram presos o namorado de Luara, identificado como Aderlan Nichel Chagas Costa, de 33 anos, e o cunhado dela, o jovem Andreivid Chagas Costa, 23.

De acordo com o delegado Aéliston de Azevedo, titular da Delegacia de Roubo a Banco, a universitária alertava os comparsas para não conversarem por telefone usando o que aprendia na Sejus para orientar a quadrilha. O trio contou com apoio de bandidos do Estado do Pará para realizar pelo menos 13 assaltos desde 2012.

"No domingo à noite o grupo arrombou um caixa eletrônico localizado dentro de um supermercado no município de Cariacica e roubou mais de R$ 80 mil. O crime contou com a participação de mais quatro suspeitos que em 2012 foram presos por nós e infelizmente conseguiram a liberdade seis meses depois da prisão. A quadrilha era bem articulada e cada integrante tinha um papel específico no grupo", ressaltou o delegado.

Azevedo afirmou que todo o material utilizado para cometer os crimes foram apreendidos na casa da universitária. Luara, o namorado e cunhado foram autuados em flagrante por furto qualificado e associação para o crime. Os homens foram encaminhados para o Centro de Triagem que fica no município de Viana e a universitária para o presídio feminino no mesmo município.