Escassez de consoles deve se prolongar em 2007 Filas de compradores do PlayStation 3 e do Wii estão se formando nas lojas dos Estados Unidos conforme novos lotes dos produtos ficam disponíveis e alguns analistas não esperam que a escassez da nova geração de consoles de videogames diminua antes de março. Compradores estão encontrando grande quantidade de PlayStation 2 e Xbox 360, que devem ter um bom desempenho de vendas como substitutos das novas máquinas que estão em falta no mercado. O analista Paul-Jon McNealy, da American Technology Research, disse que como os números de embarques da Sony incluem unidades que estão em trânsito ou em centros de distribuição, a meta da companhia de 1 milhão de consoles pode ser traduzida em 600 mil a 800 mil unidades do PS3 disponíveis no varejo até o fim do ano. McNealy disse que investidores e fabricantes de jogos reduziram suas expectativas para as vendas iniciais do PS3. Ele acrescentou que o produto deverá continuar escasso até junho. "Eles (Sony) ainda têm o lançamento na Europa e eles já estão apertados", disse McNealy. Já a escassez do Wii, da Nintendo, deve cair em março, previu o analista. Funcionários de várias lojas de redes de varejo nos Estados Unidos, incluindo Best Buy, GameStop e Target, têm afirmado que as remessas de PS3 têm sido pequenas e esporádicas, variando de 1 a 2 até 25 e que os compradores agarraram os seus consoles assim que eles ficam disponíveis nas lojas. "Recebemos 1 ou 2 a cada semana, semana e meia", disse um representante de uma loja da GameStop em Los Angeles. O Wii está vendendo rapidamente e chegando às lojas em volumes maiores que o PS3, afirmam funcionários de redes de varejo.