Escocês e professor são assassinados no Rio

O Consulado Geral Britânico, no Rio de Janeiro, divulgou nota em que lamenta a morte. "Estamos cientes do caso e lamentamos a morte do cidadão britânico Peter Campsie, ocorrida no dia 02 de abril. Estamos oferecendo toda a assistência consular necessária para a família nesta trágica situação." O caso teve grande repercussão na imprensa internacional. Jornais britânicos como o Daily Mail, The Independent e BBC News lembraram que, às vésperas da Copa do Mundo, as tropas brasileiras tentam reassumir áreas que eram controladas pelo tráfico de drogas.

Em outra tentativa de assalto, o professor de Educação Física Silvio José Correia Travancas, de 52 anos, foi morto na segunda-feira, na Tijuca, na zona norte. Ele saía de uma padaria e seguia para a academia quando foi abordado por dois homens que tentaram roubar seu cordão. Ao reagir, Travancas foi baleado e morreu na hora. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios da Capital que aguarda o resultado da perícia e as imagens das câmeras de segurança do entorno. Testemunhas são ouvidas para tentar identificar os autores do crime.