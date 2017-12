Escócia pode ter novo voto de independência se Londres retardar autonomia, diz líder

Em seu último discurso como chefe da legenda, Salmond disse a seus correligionários que a Escócia eventualmente irá realizar seu sonho de independência de Londres, e deu um recado ao primeiro-ministro britânico, David Cameron.

“Que fique muito clara a mensagem deste salão e deste país… primeiro-ministro – atrase, prevarique, bloqueie ou obstrua a implementação do que foi prometido à Escócia, e a Escócia irá cuidar do assunto com suas próprias, e democráticas, mãos”.

Em uma última tentativa de fortalecer o apoio à Grã-Bretanha dias antes do referendo de 18 de setembro, que ameaçava dividir o grupo de nações, os três principais partidos britânicos prometeram conceder mais poderes aos escoceses.

Desde a votação, na qual 55 por cento do país preferiu manter a aliança de 307 anos com a Inglaterra, os políticos de Londres estão discutindo o que significaria uma reforma completa da maneira como a Grã-Bretanha é governada.

(Reportagem adicional de Michael Holden em Londres)