Escola de Palmas receberá classmate PCs da Intel O classmate PC, laptop de baixo custo da Intel, é um dos micros que está sendo avaliado pelas autoridades brasileiras para uso em projetos de inclusão digital. No País, uma escola de Palmas (TO) irá avaliar o micro, que faz parte do programa Um Computador Por Aluno (UCA) da gigante dos chips. A Intel doará, até o mês de maio, para o Colégio Estadual Dom Alano, 400 classmate PCs baseados em tecnologia Intel e equipados com sistema operacional Linux. O colégio conta com 935 alunos e os notebooks educacionais serão utilizados em três turnos, contemplando alunos do Ensino Fundamental. O projeto tem como objetivo analisar a funcionalidade pedagógica da ferramenta em sala de aula. Como parte do apoio ao projeto do Governo Federal, a Intel doará outras 400 unidades do notebook educacional para a escola CIEP Professora Rosa da Conceição Guedes, no distrito de Arrozal, em Piraí (RJ). Além disso, diante do sucesso observado durante o piloto realizado no ano passado, a Fundação Bradesco decidiu ampliar o seu projeto. A partir de maio deste ano toda a escola de Campinas participará da experimentação com 500 classmate PCs.