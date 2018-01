Escola diz a viciados para sair da Web e fazer amigos Uma das principais escolas de engenharia da Índia restringiu o acesso à internet em seus dormitórios, dizendo que o desempenho dos estudantes estava sendo prejudicado porque eles estão viciados em navegar pela rede, jogar online e escrever blogs, o que os torna reclusos e até suicidas. As autoridades do Instituto Indiano de Tecnologia (IIT), uma escola de elite localizada em Bombaim, disseram que os estudantes abandonaram seus relacionamentos sociais e que muitos se atrasavam para as aulas matinais, ou dormiam em classe. "Agora, os alunos nem sabem quem vive dali a duas portas, porque estão ocupados demais com a internet", disse Pakrash Gopalan, diretor de assuntos estudantis. "A velha cultura de camaradagem e relacionamento sociável entre os estudantes se foram. Isso não é saudável, em nossa opinião", acrescentou. O IIT de Bombaim, com cerca de 5 mil alunos, é uma das sete unidades do IIT no país, e tem a reputação de ser uma das melhores escolas de engenharia do mundo. Seus alunos representam uma reserva de talento explorada pelos gigantes da tecnologia mundial. Mas o currículo exigente, a competição severa e o estilo de vida introspectivo do campus causam problemas aos estudantes. Distúrbios Depressão e estilos de vida disfuncionais são problemas comuns entre os alunos do IIT, e pelo menos nove deles cometeram suicídio nos últimos cinco anos. A unidade de Bombaim registrou dois suicídios e diversas tentativas. Os alunos têm acesso ilimitado à internet em seus quartos nos alojamentos, para ajudá-los em seus estudos, mas muitos usam a rede para navegar, conversar, baixar filmes e música, manter blogs e jogar. A partir de segunda-feira, o acesso à internet será proibido entre as 23h e as 0h30, nos 13 dormitórios que servem de alojamento ao IIT de Bombaim, para encorajar os estudantes a dormirem cedo e tentar forçá-los a sair de suas "conchas", disse Gopalan. "O desempenho acadêmico caiu e a participação nas atividades esportivas, culturais e sociais também se reduziu", disse ele. Mas a medida não atraiu simpatia dos estudantes, que afirmam que odeiam verem suas vidas serem reguladas. "Agora eles vão dizer que nós precisamos ouvir canção de ninar para irmos para a cama", disse Rajiv, estudante de eletrônica que deu apenas o primeiro nome. Gopalan afirma que representantes de outros campi da IIT estão estudando medidas similares de restrição da internet em seus dormitórios.