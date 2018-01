Escola em BH fechou portões antes, dizem 100 candidatos Cerca de 100 candidatos que fariam o segundo dia de provas do Enem, neste domingo, 27, no bairro Rio Branco, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, perderam o teste porque, segundo eles, a instituição de ensino onde foram aplicados os exames, a Faculdade Kennedy, teria fechado o portão 10 minutos antes do horário previsto para o início das provas.