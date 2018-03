Escola no RS tem parte de instalações queimada A Escola Municipal de Ensino Fundamental La Hire Guerra, de Eldorado do Sul, na Região Carbonífera do Rio Grande do Sul, teve na madrugada desta segunda-feira parte das instalações queimada por adolescentes. A polícia investiga a participação de quatro garotos, com idades entre 14 e 17 anos, no ato criminoso.