Escolaridade também influencia posse de telefone celular O número de pessoas com 10 anos ou mais de idade que usavam telefone celular no Brasil somava 56,1 milhões em 2005. Pesquisa divulgada há pouco pelo IBGE sobre uso de internet e telefonia móvel mostrou que escolaridade e rendimento domiciliar foram fatores que influenciaram na posse do telefone celular. O número médio de anos de estudo das pessoas que tinham telefone móvel celular para uso pessoal foi 9,2 anos, enquanto o das que não o possuíam, na população com 10 anos ou mais de idade, era de 5,2 anos. Entre as pessoas sem instrução ou com menos de um ano de estudo, apenas 8,5% tinham telefone móvel celular, enquanto no caso daquelas com 15 anos ou mais de estudo este percentual atingiu 82,9%. A pesquisa mostrou também que o rendimento médio mensal domiciliar per capita das pessoas que possuíam telefone móvel celular para uso pessoal alcançou R$ 772,00 enquanto o das que não tinham este tipo de telefone ficou em R$ 299,00. Na população ocupada, o grupamento dos trabalhadores agrícolas foi o que deteve a menor proporção de pessoas que tinham telefone móvel celular para uso pessoal (12,4%), que se situou distanciada da segunda mais baixa que foi a do grupamento dos trabalhadores dos serviços (36,7%). As maiores proporções de pessoas ocupadas que tinham este tipo de telefone foram a dos grupamentos dos dirigentes em geral (79,1%), profissionais das ciências e das artes (78,4%) e membros das forças armadas e auxiliares (76,4%). Em um segundo nível, situaram-se as proporções referentes aos grupamentos dos trabalhadores de serviços administrativos (69,6%) e dos técnicos de nível médio (69,2%). Assim como ocorre com a internet, o Distrito Federal também lidera, regionalmente, a utilização de celular no País. Na região, 66,3% da população usa telefone celular, enquanto o menor porcentual de usuários estava no Maranhão (14,2%) e no Piauí (16,8%). Atualmente o Brasil conta com mais de 100 milhões de telefones celulares ativos, segundo números divulgados pela Agência Nacional de Telecomuncações - Anatel.