Escolarização em casa pela internet provoca debate Atualmente nos Estados Unidos, mais de meio milhão de crianças estudam integralmente em escolas públicas virtuais. O rápido crescimento dessas escolas provocou dúvidas se o aprendizado online é ou não apropriado para crianças. Leia a reportagem completa no caderno Vida& desta segunda no Estado. Mas, enquanto esse conceito ainda não chega ao País, a pergunta que fica é: até que ponto a tecnologia ajuda ou atrapalha no processo de formação dos jovens e crianças? Para o professor da Universidade Estadual de San Diego Bernie Dodge, é impossível pensar em ensino sem web. Já para o mexicano Guillermo Orozco, doutor em Educação pela Universidade de Harvard, "criança que joga videogame e acessa a internet tem inteligência superior". No início do ano passado o Link publicou uma reportagem onde destacava que não adianta colocar o PC na escola se ele não estiver cuidadosamente integrado a atividades de diferentes disciplinas. E concluía que a tecnologia não deve excluir o ensino clássico e sim complementá-lo. Leia mais no Link: Escolas se abrem para mundo digital Alguns sites educacionais ‘A mobilidade ajuda numa educação mais criativa’ As tecnologias das escolas dos EUA