Escolas dos EUA proíbem iPods em aulas e provas As escolas de Meridian, no Estado de Idaho, nos EUA, estão proibindo o uso de tocadores digitais como iPods e Zunes em sala de aula, porque os aparelhos estão sendo usados como fonte de cola nas provas. Com isso a proibição de bonés, celulares (usados para colar via mensagem de texto) ganha mais um item na lista, já que basta um mero fone de ouvido para que os estudantes tenham um auxilio valioso durante exames. "Não demora muito e os jovens descobrem uma nova forma de colar", disse Aaron Maybon, diretor da escola Mountain View. A instituição recentemente proibiu os tocadores de mídia digital depois que descobriu que alunos estavam copiando fórmulas e outros materiais para os tocadores. Usar os dispositivos sonoros para trapacear não é um novo fenômeno, afirmou Shana Kemp, porta-voz da Associação Nacional dos Diretores de Escolas Secundárias dos EUA. Segundo ela, não há estatísticas precisas sobre esse tipo de comportamento, mas não seria de se espantar se as escolas banissem os tocadores digitais. A cola é simples: os estudantes gravam diversos arquivos de áudio com os tópicos necessários para as provas e depois os tocam para acessar as informações. Outros escondem os fones de ouvido nas mangas de camisas e blusas e depois levam-nos discretamente aos ouvidos, como se descansassem a cabeça sobre a mão.