Escolas estaduais de SP retomam as aulas na segunda Na segunda-feira serão retomadas as aulas em todas as 5.500 escolas estaduais de São Paulo, informa Secretaria Estadual da Educação. Cerca de 5,5 milhões de alunos vão vivenciar uma série de mudanças previstas para o ano letivo de 2008. Os cerca de 3,6 milhões de estudantes de 5ª a 8ª série e de ensino médio iniciarão as aulas com reforço em matemática e língua portuguesa. Durante os 42 dias iniciais de aula, os estudantes terão um programa de recuperação de aprendizado. A secretaria tem como objetivo reforçar essas disciplinas, que são consideradas básicas para o aprendizado de qualquer outra matéria. Durante o período de recuperação, os alunos vão utilizar material didático criado especificamente para estas aulas, o chamado "Jornal do Aluno". Com quatro tipos, a publicação atenderá especificamente 5ª e 6ª séries, 7ª e 8ª, 1º ano do ensino médio, e 2º e 3º ano. Os jornais serão guardados pela escola, na sala de aula, ao fim do dia e devolvidos no dia seguinte. Os professores receberão ainda a Revista do Professor, que orienta sobre como tratar os temas em sala de aula. São 10 títulos para o período de recuperação, separados por disciplinas.