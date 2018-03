Escolas militares entrarão no Ciência sem Fronteiras A presidente Dilma Rousseff afirmou nesta quarta-feira que o governo introduzirá as escolas militares no Programa Ciência sem Fronteiras. "Os colégios militares têm tido uma função importante, formam essa juventude que vai ter acesso a um nível de qualificação, que é o que nós queremos em todas as escolas", disse, em Brasília, durante cerimônia na qual sancionou a lei que cria universidades no Ceará, Bahia e Pará.