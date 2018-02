Escolas municipais de SP terão férias na Copa

Após várias reuniões com os sindicatos de professores e sob expectativas de pais e alunos, a Prefeitura decidiu seguir calendário próximo ao da Secretaria Estadual da Educação, que definiu recesso durante todo o torneio, entre 12 de junho e 11 de julho. A ideia é que os docentes que atuam nas duas redes possam conciliar férias. Grande parte das particulares também deve adotar recesso em datas parecidas. Na rede estadual, o início do ano letivo foi antecipado de 1º de fevereiro para 27 de janeiro. Já na capital as aulas começam em 5 de fevereiro.

"O esforço foi de respeitar os 200 dias letivos (mínimo previsto na lei para os níveis fundamental e médio)", explica o chefe da assessoria técnica de Planejamento da Secretaria da Educação da capital, Antônio Rodrigues. Segundo ele, a volta às aulas antes do término do Mundial não trará prejuízos. A semifinal disputada no Itaquerão será em 9 de julho, feriado estadual. Caso a Seleção Brasileira esteja na outra semifinal, em 8 de julho, jogada em Belo Horizonte, haverá dispensa para assistir à partida. A final será em 13 de julho, um domingo.

Nas creches de administração direta e nas conveniadas, o recesso dura todo o mês de torneio. Para garantir o atendimento, duas equipes se revezarão em turnos de 15 dias.

O recesso de meio de ano dura só 15 dias e começa em julho. Com a Lei Geral da Copa, algumas redes públicas decidiram adiantar o começo das aulas no primeiro semestre para janeiro, abrindo espaço para que as férias iniciadas em junho tenham 30 dias. Além de São Paulo, Distrito Federal e Minas seguirão a norma. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.