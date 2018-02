Escolas rurais têm dificuldades extras, dizem prefeituras

"As salas são multisseriadas e, para o professor, é difícil lidar com alunos de diversas idades", diz Francisco Rinaldo Brandim, secretário de Lagoa do Piauí (PI), cidade rural, campeã de repetência. Segundo ele, famílias tiram os filhos da escola para ajudar no trabalho no campo.

Já em Bom Princípio do Piauí (PI), onde a taxa é de 32%, a reprovação foi o modo que a cidade diz ter encontrado para impedir que os alunos acabem a escola sem saber ler e escrever.